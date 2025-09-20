Lyon : la piscine de Vaise rouvre ce samedi après un an de travaux

La piscine de Vaise, dans le 9e arrondissement, rouvre ses portes ce samedi.
Après un an de travaux de modernisation, elle sera de nouveau accessible à l’occasion des Journées européennes du Patrimoine.
M.L
Listeners:
Top listeners:
Lyon 98.4 FM
Villefranche 94.7 FM
Bourgoin 97.8 FM
Vienne 95.1 FM
Lyon et Région DAB+
Chalon-sur-Saône 91.1 FM
Saint-Étienne DAB+
Grenoble DAB+
Avignon DAB+
Marseille DAB+
Webradio Tonic Radio Revolution – Only Remix
Webradio Tonic Radio Latino
Webradio Tonic Radio Jazz Clubbing
Webradio Tonic Radio Urban
La piscine de Vaise, dans le 9e arrondissement, rouvre ses portes ce samedi.
Après un an de travaux de modernisation, elle sera de nouveau accessible à l’occasion des Journées européennes du Patrimoine.
M.L