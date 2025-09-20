play_arrow

Lyon : la piscine de Vaise rouvre ce samedi après un an de travaux

La piscine de Vaise, dans le 9e arrondissement, rouvre ses portes ce samedi.

Après un an de travaux de modernisation, elle sera de nouveau accessible à l’occasion des Journées européennes du Patrimoine.

