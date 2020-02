Lyon : le centre commercial de la Part-Dieu va bientôt s’agrandir

Trois nouveaux magasins ouvrent leurs portes au centre commercial de la Part-Dieu. Ce dernier va nettement s’agrandir et étoffer son offre commerciale autour des loisirs et de la restauration.



La chaîne danoise Normal, le magasin espagnol Muy Mucho et la marque Besson seront bientôt ouverts au public.



Un chantier bientôt terminé



En août, le centre commercial se dotera de 32 000 m² en plus ainsi que 305 boutiques contre 240 aujourd’hui. Avec ses 159 300 m² de surfaces commerciales, la Part-Dieu deviendra officiellement le plus grand centre commercial de France.



De ce fait, 900 nouvelles places de parking viendront s’ajouter aux précédentes durant le mois d’avril.