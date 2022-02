Lyon : Le festival de la BD fait son retour

Pendant le 10, 11 et 12 juin, Lyon recevra la 17e édition de son festival de la bande-dessinée. Après l’annulation de l’édition de 2020 à cause de la Covid-19 et un événement consacré au 9e art en 2021, l’un des plus grands festivals de la BD française fait son retour dans les rues de la ville rhodanienne.

Avec l’Hôtel de ville en épicentre, le Lyon BD Festival sera l’hôte de 200 auteurs provenant du monde entier. Cette année, l’accent sera mis sur l’année France-Portugal avec de nombreux artistes du pays portugais.

Le programme de cet événement sera donné prochainement.