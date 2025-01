Le parking souterrain Béraudier P1, situé sous la place Béraudier à la Part-Dieu, ouvre aujourd'hui. Avec 1 250 places, dont 75 pour véhicules électriques et 67 pour dépose-minute, il est directement connecté à la gare et aux transports en commun. Ce nouvel ouvrage s'inscrit dans le projet de réaménagement du quartier, offrant aussi des services d'autopartage et une sécurité 24 h/24.

