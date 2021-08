Lyon : un contrôle routier tourne mal, un policier municipal violemment agressé

Un policier municipal a été violemment agressé tôt ce dimanche matin lors d’un contrôle routier effectué dans le 1er arrondissement lyonnais. Dans un premier temps, le conducteur avait été arrêté par les forces de l’ordre pour excès de vitesse. Il a également effectué un test d’alcoolémie qui s’est révélé positif.



Les policiers ont alors décidé de l’interpeller et de le conduire au poste. Mais selon les informations de LyonMag, le suspect n’était pas de cet avis. Se ventant un peu plus tôt de faire de la boxe, il a alors asséné un violent coup au visage de l’agent, qui a perdu connaissance. Son pronostic vital ne serait pas engagé.



Le suspect a quant à lui été maîtrisé, interpellé puis placé en garde à vue. Mohamed Chihi, adjoint au maire de Lyon en charge de la sûreté, de la sécurité et de la tranquillité a réagi sur Twitter en apportant son soutien à la victime.

Ce matin lors d’un contrôle routier, un de nos agents de police municipale a été violement agressé dans l'exercice de ses fonctions. Nous lui apportons tout notre soutien.



L'auteur des faits à été interpellé et devra répondre de ses actes. — Mohamed Chihi (@Mohamed__Chihi) August 29, 2021