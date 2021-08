Lyon : un périmètre d’interdiction de manifester ce samedi

Le préfet interdit les manifestations et les rassemblements revendicatifs ce samedi à Lyon de 12h00 à 21h00 en Presqu’ile.

Les manifestations et les rassemblements revendicatifs seront interdits dans un périmètre allant de l’Hôtel de Ville de Lyon à la place Carnot, en passant par la rue Victor Hugo et les quais du Rhône et de la Saône. Contrairement à la semaine dernière, les places Terreaux, Bellecour et Antonin Poncet ainsi que la rue Joseph Serlin sont exclues du périmètre d’interdiction de manifestation.



A Lyon, une manifestation est prévue au départ de la place des Terreaux à 14h.