Lyon : une unité de police strictement dédiée à la Guillotière verra le jour en février

Pascal Mailhos, le préfet de région Auvergne-Rhône-Alpes et du Rhône, a indiqué qu’une brigade de police spécialisée de terrain (BST), composée de 31 policiers, allait être mise en place dans le secteur de la Guillotière/Part-Dieu, à Lyon, à partir du mois de janvier, indique Le Progrès.

« Les agents seront présents sept jours sur sept, avec pour caractéristiques de bien connaître le terrain, les acteurs, la typologie de la délinquance. Cette équipe sera très mobile et projetable et aura des missions de sécurisation, de dissuasion et de lutte contre la délinquance » dans ce quartier malheureusement réputé pour cela, a indiqué le préfet.

Une présence qui aura surtout lieu en journée. Et comme la BST « ne peut pas être efficace 24 heures/24, le maire de Lyon a accepté le principe que la police municipale soit présente le matin et que nous prenions les après-midi et les soirées » a précisé Pascal Mailhos.

Ce dernier a également annoncé « la mise en place expérimentale, pour une durée de trois mois, d’un groupe local d’identification, composé d’effectifs de la police aux frontières », afin d’accroître l’efficacité concernant l’identification et la détermination de la minorité ou de la majorité des personnes mises en cause en cas de délit.

Enfin, outre ces dispositifs de répression, Pascal Mailhos, qui s’est entretenu avec Grégory Doucet, le maire de Lyon, et Bruno Bernard, le président de la Métropole, a affirmé avoir évoqué avec eux « des actions d’aménagement urbain, de revitalisation commerciale, d’accompagnement social et sanitaire des personnes vulnérables ». « J’ai en particulier proposé que l’État aide, y compris financièrement, pour des maraudes qui seraient organisées à destination des plus vulnérables », a indiqué le préfet.