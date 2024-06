Hier soir, à la Cité des Climats et des Vins de Bourgogne à Mâcon, la première édition de « Vos Restos préférés », organisée par le Journal de Saône-et-Loire, a eu lieu. Une soirée en compagnie de lecteurs et partenaires dont le but était de récompenser les meilleures cuisines gastronomique, bistronomique et cuisine du monde. Plus de 100 restaurants de la région étaient inscrits et plus de 14 000 personnes ont pu voter.