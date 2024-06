À Mâcon, un groupe de 25 enfants de 8 à 9 ans de l’école Notre-Dame est parti hier pour un tour de 145 km en une semaine en Saône-et-Loire. Cette sortie de fin d’année se veut originale puisqu’elle revient à 20 € par famille et s’inscrit dans un projet collaboratif et éducatif dans lequel les élèves, les parents et divers partenaires ont été très impliqués.