La société Couturier a levé et transbordé une pièce de 172 tonnes à Aproport Mâcon, avant de l'acheminer par péniche jusqu'à Framatome à Saint-Marcel. L'opération a duré plus de trois heures et nécessitait une précision minutieuse. La pièce, stockée à Mâcon depuis deux ans, sera remontée sur le site de Framatome après son déchargement.

EP