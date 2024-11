Après Louhans (devant le Trésor public) et la sous-préfecture de Charolles, une quarantaine d’agriculteurs se sont mobilisés hier, à l’appel de la FDSEA et des Jeunes Agriculteurs, devant l’antenne départementale du conseil régional et le siège de la Mutualité Sociale Agricole à Mâcon. Ils protestent contre des cotisations jugées trop élevées par rapport aux montants des retraites perçues.

EP