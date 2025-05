Dimanche 1er juin, les habitants de Marly-sur-Arroux voteront lors d’une consultation citoyenne pour ou contre la poursuite d’un projet de trois éoliennes dans les bois de Beaumont.

Deux conditions sont nécessaires pour valider le projet : plus de 50 % de participation et au moins 55 % de votes favorables. En cas de "oui", le dossier sera déposé en préfecture d’ici fin 2025, avec une possible mise en service vers 2029.

CB