Marseille : Des collectes publiques organisées pour nettoyer les rues

Après plus de quinze jours de grève des éboueurs à Marseille, il est maintenant temps de rendre à la cité phocéenne sa propreté. Pour cela, la mairie a embauché depuis mardi plusieurs entreprises privées afin de commencer à vider la ville de ses 2 000 tonnes de déchets. La Métropole Aix-Marseille-Provence prévoit une semaine avant que la situation ne redevienne normale.

Afin que tout se déroule le plus rapidement possible, Benoît Payan est à l’origine d’une initiative qui consisterait à fournir des sacs-poubelles et des gants aux citoyens.

Deux opérations de nettoyage sont déjà programmées sur la ville avec le dimanche 6 février à l’Escale Borély et le dimanche 13 février au pied de la Bonne Mère.

Marseille souillée par les déchets volants en pleine grève des poubelles. Pour ses « collectes citoyennes », lemaire de Marseille a reçu un réseau d'assos écolos. Leur idée ? Distribuer des sacs poubelles et gants aux habitants volontaires. — Fred Chapuis (@ChapuisFred) February 2, 2022