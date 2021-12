Meeting d’Éric Zemmour : des militants antiracistes agressés pendant le discours du candidat à la présidentielle

Le meeting que tenait Éric Zemmour ce dimanche à Villepinte (Seine-Saint-Denis) a donné lieu à des affrontements entre fervents défenseur du candidat à l’élection présidentielle et militants antiracistes, pendant que l’ancien polémiste effectuait son discours.

Incident important dans la salle.



Plusieurs personnes sortent des t-shirts « Non au racisme. »



Ils sont attaqués par plusieurs personnes présentes dans la salle. #ZemmourVillepinte pic.twitter.com/rbtPxruzhn — Remy Buisine (@RemyBuisine) December 5, 2021

Des militants antiracistes ont scandé le message « non au racisme », auquel les partisans d’Éric Zemmour ont répondu par des huées et le slogan « on est chez nous », avant que des coups de poing ne soient adressés aux opposants au candidat, sur lesquels des chaises ont également été jetées.

Plusieurs personnes auraient été blessées, tandis que les militants antiracistes ont rapidement été dirigés vers la sortie, suivis de près par des partisans d’Éric Zemmour. L’association SOS Racisme, qui a revendiqué l’action, a indiqué compter « cinq blessés, dont deux pris en charge par les pompiers » et a annoncé son intention de porter plainte.