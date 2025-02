Métropole de Lyon : les lignes de Tram T1 et T4 coupées en soirée en février

Les lignes T1 et T4 vont connaître des perturbations les 4, 5, 7, 13 et 14 février à partir de 21h. Ces modifications s'inscrivent dans le cadre des travaux de prolongement de la ligne T6 et de création de la future ligne T9. La ligne T1 circulera partiellement entre Debourg et Gare Part-Dieu Vivier Merle ne desservant plus stations de Thiers Lafayette à IUT Feyssine. Les derniers départs complets se feront à 21 h 06 de Debourg vers IUT Feyssine, et à 21 h 54 dans le sens inverse. Quant à la ligne T4, elle fonctionnera uniquement entre Hôpital Feyzin Vénissieux et Gare Part-Dieu Villette. Pour faire face à ces interruptions, des bus relais seront mis à disposition des voyageurs toutes les 12 minutes des stations Charpennes Charles Hernu à IUT Feyssine.

EC