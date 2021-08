Métropole de Lyon : opération de vaccination sans rendez-vous organisée à Saint-Fons

Nouvelle opération de vaccination dans la métropole lyonnaise. La ville de Saint-Fons, en collaboration avec la Métropole de Lyon et l’Agence Régionale de Santé (ARS), lance deux jours de vaccination sans rendez-vous. une injection les 24 et 27 août.

La vaccination est ouverte, sans inscription, à toutes les personnes de plus de 12 ans pour la seconde dose. La première vaccination est possible dans la limite des doses disponibles. Ce sont les vaccins Pfizer et Johnson & Johnson qui seront administrés.

Une opération pour faire face à la faible vaccination

Les Saint-Foniards pourront se faire vacciner le mardi 24 août de 9h à 20h, à l’Atelier Croizat, au 25 rue Etienne Dolet, ainsi que le vendredi 27 août, également de 9h à 20h, à la salle associative aux Clochettes, se situant place des Plalabres.

Cette opération est organisée pour faire face à la faible vaccination. Au 8 août, selon les données de l’Assurance maladie, seulement 42,2 % avaient reçu au moins une dose de vaccin. Ceci est bien plus bas que le taux du Rhône, qui était de 68,4 % à cette même date.