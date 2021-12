Métropole de Lyon : une subvention offerte pour la plantation de végétaux

À l’occasion du conseil métropolitain qui se tient ce lundi et mardi, la Métropole de Lyon va voter en faveur d’une subvention à accorder à hauteur de 35 % ou de 50 % aux bailleurs sociaux et aux copropriétés concernant l’achat et la plantation de végétaux.

Une mesure qui entre dans le cadre du plan neutre mis en place par la Métropole de Lyon, sous mandat écologiste, afin de lutter contre le réchauffement climatique, les plantes, arbres et autres végétaux permettant de piéger le carbone présent dans l’air.