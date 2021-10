Mobilisation nationale : les sages-femmes seront dans la rue ce jeudi

L’Union nationale et syndicale des sages-femmes a appelé toutes les sages-femmes à se mobiliser ce jeudi 7 octobre en manifestant dans les rues parisiennes à partir de 10h30 sur la place du 18 juin 1940 vers la Tour Montparnasse. Des préavis de grève ont été déposés dans tous les établissements publics, privés et la PMI. Pour cette manifestation nationale, toutes les sages-femmes, salariées du public et du privé, territoriales, libérales, enseignantes, étudiantes sont appelées à faire grève. Sont réclamés :

des meilleurs salaires en raison de l’importance de leur travail

des hausses d’effectif en maternité pour avoir des conditions de travail plus agréables

un vrai positionnement médical de la sage-femme en raison de l’importance de son rôle