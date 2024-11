Un accident a eu lieu hier en début de soirée à Montceau-les-Mines avenue Roger-Salengro.

Huit pompiers au total sont intervenus suite à une collision entre un scooter et une voiture. Le conducteur du scooter, âgé de 26 ans, roulait sans feux et sur la voix de gauche et il a tenté de prendre la fuite après l’accident.

Suspecté d’avoir conduit alcoolisé, ce dernier a été transporté au centre hospitalier de la commune.

La conductrice, choquée, est indemne.

R.H