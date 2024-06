Ces 14, 15 et 16 juin, Montchanin va accueillir la 7e édition du salon Autour du Bois. Ce sont au total 37 exposants qui seront sur place pour présenter leurs créations et leurs produits. Il y aura la possibilité de se restaurer et de se rafraîchir sur place. Les billets d'entrée pourront également être tirés au sort pour repartir du salon avec un lot offert par les exposants.