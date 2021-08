Montchanin : un jeune de 17 ans décède dans un accident

Un grave accident a eu lieu dans la nuit de samedi à dimanche à Montchanin. Un utilitaire qui a tenté d’échapper aux forces de l’ordre, a percuté un arbre à l’entrée de la ville, selon le journal de Saône et Loire. le conducteur, un mineur de 17 ans est décédé. Le pronostic vital de deux autres personnes est engagé.



Deux hélicoptères ont été mobilisés. Les blessés ont été répartis sur le CHU de Dijon, l’Hôpital de Chalon sur Saône et l’Hôtel-Dieu du Creusot.



Les investigations sont en cours sur la distance qui séparait les gendarmes et le véhicule qui a terminé contre un arbre. Ce que l’on sait, c’est que les gendarmes sont arrivés les premiers sur place et ont porté les premiers secours et appelé les pompiers.