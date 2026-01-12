play_arrow

Webradios

Municipales : Jean-Michel Aulas dévoile ses neuf têtes de liste à Lyon

Jean-Michel Aulas a dévoilé les neuf têtes de liste qui conduiront ses équipes dans les arrondissements lyonnais pour les élections municipales de mars 2026. L’ancien président de l’OL s’appuie sur un mélange d’élus expérimentés et de nouveaux visages issus de la société civile. La liste, majoritairement féminine (cinq femmes sur neuf) et jeune (40 ans de moyenne d’âge), penche clairement à droite, sans ouverture à gauche à ce stade. Cette annonce marque une nouvelle étape dans la campagne d’Aulas, qui entend imposer son rythme face au maire écologiste sortant, Grégory Doucet.

Têtes de liste par arrondissement :

  • 1er arrondissement : Laure Cédat, présidente du comité de soutien de Jean-Michel Aulas, engagée dans la vie associative locale (vice-présidente de conseil de quartier)
  • 2e arrondissement : Pierre Oliver (LR), maire du 2ᵉ arrondissement de Lyon, conseiller régional Auvergne-Rhône-Alpes
  • 3e arrondissement : Béatrice de Montille (LR), conseillère municipale d’opposition à Lyon
  • 4e arrondissement : Loïc Terrenes, ancien candidat aux législatives, travail en politique locale (association Confluences : Lyon Nous)
  • 5e arrondissement : Thomas Rudigoz (Renaissance), ancien maire du 5ᵉ arrondissement, ex-député, conseiller métropolitain
  • 6e arrondissement : Samuel Soulier, adjoint au maire DVD du 6ᵉ arrondissement (en charge des seniors, jeunesse, intergénérationnel)
  • 7e arrondissement : Émilie Desrieux (LR), conseillère municipale et conseillère de Lyon
  • 8e arrondissement : Barbara Vélon, investie dans le tissu associatif local, membre de conseils de quartier
  • 9e arrondissement : Laila Khallouk, entrepreneure immobilière, cofondatrice du collectif Génération Aulas

