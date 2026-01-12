Municipales : Jean-Michel Aulas dévoile ses neuf têtes de liste à Lyon

Jean-Michel Aulas a dévoilé les neuf têtes de liste qui conduiront ses équipes dans les arrondissements lyonnais pour les élections municipales de mars 2026. L’ancien président de l’OL s’appuie sur un mélange d’élus expérimentés et de nouveaux visages issus de la société civile. La liste, majoritairement féminine (cinq femmes sur neuf) et jeune (40 ans de moyenne d’âge), penche clairement à droite, sans ouverture à gauche à ce stade. Cette annonce marque une nouvelle étape dans la campagne d’Aulas, qui entend imposer son rythme face au maire écologiste sortant, Grégory Doucet.

Têtes de liste par arrondissement :

1er arrondissement : Laure Cédat, présidente du comité de soutien de Jean-Michel Aulas, engagée dans la vie associative locale (vice-présidente de conseil de quartier)

: Laure Cédat, présidente du comité de soutien de Jean-Michel Aulas, engagée dans la vie associative locale (vice-présidente de conseil de quartier) 2e arrondissement : Pierre Oliver (LR), maire du 2ᵉ arrondissement de Lyon, conseiller régional Auvergne-Rhône-Alpes

: Pierre Oliver (LR), maire du 2ᵉ arrondissement de Lyon, conseiller régional Auvergne-Rhône-Alpes 3e arrondissement : Béatrice de Montille (LR), conseillère municipale d’opposition à Lyon

: Béatrice de Montille (LR), conseillère municipale d’opposition à Lyon 4e arrondissement : Loïc Terrenes, ancien candidat aux législatives, travail en politique locale (association Confluences : Lyon Nous)

: Loïc Terrenes, ancien candidat aux législatives, travail en politique locale (association Confluences : Lyon Nous) 5e arrondissement : Thomas Rudigoz (Renaissance), ancien maire du 5ᵉ arrondissement, ex-député, conseiller métropolitain

: Thomas Rudigoz (Renaissance), ancien maire du 5ᵉ arrondissement, ex-député, conseiller métropolitain 6e arrondissement : Samuel Soulier, adjoint au maire DVD du 6ᵉ arrondissement (en charge des seniors, jeunesse, intergénérationnel)

: Samuel Soulier, adjoint au maire DVD du 6ᵉ arrondissement (en charge des seniors, jeunesse, intergénérationnel) 7e arrondissement : Émilie Desrieux (LR), conseillère municipale et conseillère de Lyon

: Émilie Desrieux (LR), conseillère municipale et conseillère de Lyon 8e arrondissement : Barbara Vélon, investie dans le tissu associatif local, membre de conseils de quartier

: Barbara Vélon, investie dans le tissu associatif local, membre de conseils de quartier 9e arrondissement : Laila Khallouk, entrepreneure immobilière, cofondatrice du collectif Génération Aulas

CC