𝐋𝐞 𝐅𝐂𝐕𝐁 𝐦𝐚𝐢𝐧𝐭𝐞𝐧𝐮 𝐞𝐧 𝐍𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 💙



Pas facile et même plutôt très difficile, mais après une longue saison éreintante, après 10 mois de compétition intense, après des hauts et des bas, après une semaine dans l’attente, après une soirée irrespirable, on peut… pic.twitter.com/oJZRX5QxB4