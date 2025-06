D’ici 2030, un vaste réseau de voies vertes reliera Bourgoin-Jallieu, La Tour-du-Pin et la ViaRhôna, connectant trois intercommunalités du Nord-Isère. Ce projet ambitieux vise à développer le cyclotourisme et les mobilités douces du quotidien. Les premiers travaux sont déjà lancés, avec un soutien financier du Département et de l’État.

