OL : Jean-Michel Aulas évoque le départ imminent de Juninho

Dans un entretien accordé à L’Equipe et publié ce mercredi dans le quotidien, Jean-Michel Aulas, le président de l’Olympique Lyonnais, s’est livré concernant le départ à venir de son directeur sportif, Juninho.

« Chagriné sur le plan humain », le boss de l’OL a néanmoins estimé que « le costume était un peu surdimensionné » pour Juninho, dont le bilan comme directeur sportif n’est pas réussite selon les aveux de son propres président.

« Juni était fatigué, vous l’avez vu, confirme JMA. C’est vrai qu’il n’a pas eu que des succès. Il n’était pas heureux, ça se sent. Si j’avais pu le retenir, je l’aurais retenu, mais il avait du mal à assumer cette fonction dans une organisation importante. Et tous les grands clubs ont une organisation avec plusieurs responsables. »

Le départ de Juninho ne sera donc pas vraiment regretté si l’on en croît les propos de Jean-Michel Aulas, qui regrette en revanche le timing et la façon dont le Brésilien a annoncé qu’il quittait le navire OL.

« J’aurais aimé être averti avant […] que les choses ne prennent sur le plan public la dimension qu’elles ont prise », a-t-il lâché, avant d’ouvrir malgré tout la porte à un retour de Juninho à l’avenir. Dans un rôle d’entraîneur, cette fois-ci ?

« Cela ne change rien à notre humanité vis-à-vis de Juni et il sera toujours ici à la maison. Aujourd’hui, il veut se reposer et plutôt être entraîneur. Mais il sera toujours à la maison à l’OL, lorsqu’il voudra revenir. Il fait partie de ceux qui ont participé à un certain nombre de victoires, donc on ne va pas du tout prendre de positions négatives à son égard. »