OL : Juninho pourrait quitter ses fonctions dès janvier

« J’espère bien finir la saison et à la fin, normalement, c’est fini ». Ses propos, livrés le 17 novembre dernier en direct dans l’émission Rothen s’enflamme sur RMC, ont suscité l’étonnement mais le directeur sportif de l’OL, Juninho, devrait bel et bien plier bagage et ce plus tôt que prévu.

Car comme l’indique le journal L’Équipe ce mercredi, l’ancien milieu de terrain lyonnais, idole de Gerland lorsqu’il était joueur, pourrait annoncer son départ dans les jours à venir. Un départ qui pourrait être effectif dès le mois de janvier.

De son côté, le club serait déjà à la recherche d’un nouveau directeur sportif et ne verrait aucune raison d’attendre six mois pour se séparer de Juninho et préparer la saison prochaine avec son remplaçant.