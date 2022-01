Peter Bosz a officialisé ce mardi en début d’après-midi la longue liste des absents lyonnais pour OL-OM.

Houssem Aouar est blessé, Tino Kadewere et Damien Da Silva sont suspendus, Lucas Paqueta et Karl-Toko Ekambi sont en sélection, Moussa Dembélé est malade (Covid), Jason Denayer est toujours indisponible. Et il y a un point d’interrogation autour d’Islam Slimani en attendant la fin du mercato ce lundi soir à minuit.