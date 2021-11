OL – OM : six mois de prison avec sursis et cinq ans d’interdiction de stade pour l’auteur du jet de bouteille sur Dimitri Payet

L’homme coupable d’avoir jeté la bouteille d’eau sur la tête de Dimitri Payet depuis les tribunes du Groupama Stadium, dimanche soir, lors du match OL-OM, a été condamné à six mois de prison avec sursis et cinq ans d’emprisonnement à l’issue de son procès en comparution immédiate, qui avait lieu ce mardi au tribunal judiciaire de Lyon. La procureure avait requis une peine de six mois de prison ferme, assortie des cinq ans d’interdiction de stade.