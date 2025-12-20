OL – Saint-Cyr/Collonges : dernier match de l’année pour l’OL, match d’une vie pour les amateurs

Olympique Lyonnais – FC Saint-Cyr/Collonges, 32e de finale de la coupe de France, dimanche 21 heures. En direct et en intégralité sur Tonic Radio.

Dimanche soir, l’Olympique Lyonnais disputera son dernier match de l’année civile avec la réception du FC Saint-Cyr/Collonges, en 32e de finale de la Coupe de France, au Groupama Stadium. Une affiche déséquilibrée sur le papier, mais chargée d’enjeux pour les deux camps.

Pour l’OL, ce rendez-vous marque l’ultime effort avant la trêve hivernale. Dans un calendrier dense et après une première partie de saison éprouvante, les têtes peuvent déjà être tournées vers les vacances. Impossible pourtant de lever le pied. Moins d’un an après l’élimination retentissante en 16e de finale contre Bourgoin-Jallieu (National 3), un nouveau faux pas face à un club amateur serait vécu comme un fiasco. Le souvenir est encore vif, et l’obligation de qualification ne souffre d’aucune discussion.

En face, le FC Saint-Cyr/Collonges s’apprête à vivre un moment hors norme. Pensionnaire de Régional 1, l’équivalent de la sixième division, le club des Monts d’Or va disputer le match le plus marquant de son histoire. Pour ses joueurs, majoritairement supporters de l’OL, l’événement dépasse largement le cadre sportif. Plus de 20 000 spectateurs sont annoncés, et les 2 005 places allouées au club des Monts d'Or ont évidemment trouvé preneur.

Dernier match de l’année pour l’OL, match d’une vie pour Saint-Cyr/Collonges : toute la magie de la Coupe de France se concentrent dans cette rencontre, où l’écart de divisions s’efface, le temps d’une soirée, derrière l’émotion et l’histoire à écrire.

