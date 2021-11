OL – Sparta Prague : l’avant-match

L’OL accueille le Sparta Prague ce jeudi (18h45) lors de la 4ème journée de la phase de groupes de la Ligue Europa. Tout ce qu’il faut savoir avant ce match.

La qualification en jeu

En cas de quatrième victoire consécutive, l’OL s’assurerait à minima une qualification pour les 16èmes de finale. Mieux si Glasgow ne s’impose pas dans le même temps à Bröndy, Lyon serait d’ores et déjà certain de terminer premier de ce groupe A et , par conséquent, de se qualifier directement pour les 1/8èmes de finale (10 et 17 mars). Cette perspective éviterait aux Gones de jouer trois matchs par semaine dans la deuxième quinzaine de février, ce qui serait un atout non négligeable à cette période de la saison. Après quatre journées, l’OL est leader avec 9 points devant le Sparta Prague (4 points), les Glasgow Rangers (3 points) et Bröndy (1 point).

Bosz va faire tourner

Confronté à l’enchaînement des matchs, l’entraîneur néerlandais devrait redonner du temps de jeu à certains éléments en retrait. Présent en conférence de presse, Damien Da Silva va certainement goûter à sa quatrième titularisation de la saison. Avec la crainte de jouer gros aux yeux du coach ou surtout celle de manquer de rythme ? Le défenseur central ne voit pas du tout les choses de cette façon : « Si je joue, je ne vais pas me prendre la tête avec ça ou me poser 100 000 questions, je vais juste me défoncer pour qu’on gagne ce match ». Sa dernière rencontre remonte au 30 septembre, déjà en Ligue Europa contre Bröndy (3-0).

La statistique :

Le Sparta reste sur une série de cinq défaites contre des équipes françaises. Le club tchèque n’a gagné qu’une fois à sept matchs à l’extérieur contre des clubs tricolores, 3-2 à Toulouse en 2007.

