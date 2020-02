OL – Strasbourg (1-1) : les flops et tops

A l’issue d’une prestation calamiteuse, l’OL a concédé le nul contre Strasbourg (1-1) lors de la 25ème journée de Ligue 1. Mes flops et tops :

Les flops :

–Les joueurs. Kenny Tete fautif sur l’égalisation, Fernando Marçal à deux doigts de signer un csc de 60 mètres (!) qui lui aurait sans doute permis d’entrer dans le livre des records, Karl Toko-Ekambi invisible à la pointe de l’attaque, Houssem Aouar inexistant, Thiago Mendes exaspérant…Et, dans le marasme, l’OL ne peut compter sur aucun leader pour réveiller le collectif, que ce soit par une sortie de balle, un dribble, une frappe, une accélération ou un coup de pied arrêté.

–Le classement. L’OL a dit adieu à la deuxième place le week-end dernier. C’est peut-être le podium qui s’est irrémédiablement éloigné cette fois : Lyon, dixième, compte sept points de retard sur Rennes (3e) et six sur Lille (4e). Avant Reims-Rennes (17h) et Lille-Marseille (21h).

–L’entraîneur. Préféré à Laurent Blanc car il assurait de redresser rapidement l’équipe, Rudi Garcia est en train d’échouer dans son entreprise. Lyon ne gagne pas et ennuie son public autant qu’il l’exaspère. Ce dimanche, ses choix de mettre Lucas Tousart en tribune et ne pas faire entrer en jeu Bruno Guimaraes ou Rayan Cherki sont très contestables.

Les ”tops” :

–Au moins, l’OL n’a pas perdu. Les deux poteaux strasbourgeois en fin de match ont failli donner une tournure encore plus désastreuse à ce match.

–Bertrand Traoré a marqué un but en Ligue 1. Cela mérite d’être souligné car cela ne lui était plus arrivé depuis…mars 2019!

Julien Huët