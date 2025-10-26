OL-Strasbourg : Moreira magnifique buteur décisif, Lyon renverse le Racing et remonte à la 4e place

Olympique Lyonnais – RC Strasbourg, 9e journée de Ligue 1 : 2-1 (1-1). Buts : Doukouré (31e, csc) et Moreira (90e+1) pour Lyon. Panichelli (25e) pour Strasbourg).



Sous pression après deux défaites consécutives en championnat, les Lyonnais se sont imposés 2 à 1 face à Strasbourg au Groupama Stadium et remontent à la 4e place de la Ligue 1, à deux points du leader, le PSG.

Le scénario n’a pourtant pas été simple. Rapidement mené sur un but de Panichelli, Lyon a réagi sans paniquer. L’égalisation est venue d’un contre son camp de Doukouré, bousculé par Fofana, avant que le défenseur strasbourgeois ne soit exclu à l’heure de jeu pour un tacle dangereux.

Corentin Tolisso aurait pu offrir l’avantage à son équipe sur penalty, mais Penders a repoussé sa tentative tiré trop mollement plein axe (42e).

Il a finalement fallu attendre les toutes dernières minutes pour voir le Groupama Stadium chavirer : Afonso Moreira, déjà décisif jeudi contre Bâle, a inscrit un superbe but pour offrir la victoire à l’OL.

Lyon s’impose sans briller mais avec autorité, enchaîne un deuxième succès toutes compétitions confondues et retrouve de la confiance avant une série de trois déplacements à venir : Paris FC, Brest et Séville.

J.H.

Photo Louis Di Sangro