OL – Strasbourg : un vrai test pour Lyon avant une série infernale

L’OL retrouve la Ligue 1 ce dimanche soir au Groupama Stadium avec la réception de Strasbourg, en clôture de la 9e journée.

Trois jours après leur victoire européenne face à Bâle (2-0), les Lyonnais enchaînent à domicile avant un calendrier démentiel : trois déplacements en huit jours — Paris FC, Brest et Séville — puis la réception du PSG le 2 novembre.

Mais avant ça, place à Strasbourg, troisième du championnat et en pleine confiance après son nul spectaculaire au Parc des Princes (3-3). Les Alsaciens restent toutefois sur un match européen jeudi en Ligue Conférence (1-1 face à Jagiellonia Byalistok), ce qui équilibre un peu les dynamiques.

Paulo Fonseca s’attend à une rude bataille : « Je pense que Strasbourg est une des équipes les plus fortes de notre championnat. C’est une équipe qui a fait le plus gros investissement cette saison. Ce sera un match difficile contre une grande équipe, qui a réalisé un très bon match contre le PSG. (...) Pour moi, ce sera un des matchs les plus difficiles parmi ceux qu’on a joués jusqu’à présent. »

Statistiquement, l’OL a pourtant de quoi être confiant : Strasbourg est l’équipe qu’il a le plus battue au 21e siècle, avec 20 défaites face aux Lyonnais.

L’histoire plaide pour Lyon, mais l’heure est au présent : retrouver de la constance, de la fraîcheur et une dynamique en championnat.

Olympique Lyonnais – RC Strasbourg, 9e journée de Ligue 1, dimanche 20h45. A vivre en intégralité sur Tonic Radio avec les commentaires de Julien Huët. Rendez-vous après le match pour le debrief sur notre site et en vidéo sur nos réseaux sociaux Facebook, X et Instagram.