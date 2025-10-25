play_arrow

OL – Strasbourg : un vrai test pour Lyon avant une série infernale

Olympique Lyonnais – RC Strasbourg, 9e journée de Ligue 1, dimanche 20h45. A vivre en intégralité sur Tonic Radio.

L’OL retrouve la Ligue 1 ce dimanche soir au Groupama Stadium avec la réception de Strasbourg, en clôture de la 9e journée.
Trois jours après leur victoire européenne face à Bâle (2-0), les Lyonnais enchaînent à domicile avant un calendrier démentiel : trois déplacements en huit jours — Paris FC, Brest et Séville — puis la réception du PSG le 2 novembre.

Mais avant ça, place à Strasbourg, troisième du championnat et en pleine confiance après son nul spectaculaire au Parc des Princes (3-3). Les Alsaciens restent toutefois sur un match européen jeudi en Ligue Conférence (1-1 face à Jagiellonia Byalistok), ce qui équilibre un peu les dynamiques.

Paulo Fonseca s’attend à une rude bataille : « Je pense que Strasbourg est une des équipes les plus fortes de notre championnat. C’est une équipe qui a fait le plus gros investissement cette saison. Ce sera un match difficile contre une grande équipe, qui a réalisé un très bon match contre le PSG. (...) Pour moi, ce sera un des matchs les plus difficiles parmi ceux qu’on a joués jusqu’à présent. »

Statistiquement, l’OL a pourtant de quoi être confiant : Strasbourg est l’équipe qu’il a le plus battue au 21e siècle, avec 20 défaites face aux Lyonnais.
L’histoire plaide pour Lyon, mais l’heure est au présent : retrouver de la constance, de la fraîcheur et une dynamique en championnat.

Olympique Lyonnais – RC Strasbourg, 9e journée de Ligue 1, dimanche 20h45. A vivre en intégralité sur Tonic Radio avec les commentaires de Julien Huët. Rendez-vous après le match pour le debrief sur notre site et en vidéo sur nos réseaux sociaux Facebook, X et Instagram.

Tonic Radio, est une station radio dirigée par Laurent CHABBAT et Charles COUTY dont le siège est à Lyon. Elle diffuse à Lyon 98.4 FM, à Villefranche-sur-Saône 94.7 FM, à Bourgoin-Jallieu 97.8 FM, à Vienne 95.1 FM, à Chalon-sur-Saône 91.1 FM. Tonic Radio est également accessible en DAB+ à Lyon et sa région, à Saint-Etienne, à Grenoble, à Avignon et à Marseille. Retrouvez également le son Hit et Pop Music sur tonicradio.fr et l’application Tonic Radio »

