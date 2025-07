OL – Villefranche à huis clos : quel dommage…

Le 19 juillet, l’OL affrontera le FC Villefranche Beaujolais en match amical. Une belle affiche régionale… mais à huis clos. Pas de public, pas d’ambiance, pas de fête. Un match d’été qui se jouera dans le silence, derrière les grilles fermées du Groupama Training Center à Décines.

On ne demande pas l’ouverture de tous les entraînements, on a abandonné ce combat depuis longtemps. On comprend qu’un club comme l’OL ait parfois besoin de bosser au calme. Mais là, c’est autre chose. On parle d’un match contre un voisin, en plein mois de juillet, dans une période où le lien entre le club et ses supporters est à reconstruire. Fermer les portes, c’est se tirer une balle dans le pied.

Il n’y a pas si longtemps, ce type d’affiche aurait été une fête populaire. Un match d’été dans le Beaujolais, familles en tribunes, enfants excités et émerveillés… C’est comme ça qu’on crée des souvenirs. C’est comme ça qu’on fait naître des vocations, et des générations de supporters.

L’OL traverse une zone de turbulences. Il va falloir s’accrocher, convaincre, rassurer. Et pour ça, le club aura besoin de tout le monde. Fermer les portes, ce jour-là, c’est une occasion manquée. Et c'est vraiment dommage.

J.H.