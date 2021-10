OM : 1200 enfants invités au “match des héros”

Le match des héros, un évènement caritatif qui aura lieu ce mercredi soir et rassemblera un grand nombre de personnalités, rassemblera, en plus des personnes ayant pris leur billet, 1200 enfants qui ont été invités par la Ville de Marseille. “Partenaire de ce match des Héros, la Ville de Marseille a le plaisir d’y inviter 600 petites Marseillaises et 600 petits Marseillais. Ainsi, les 1200 places ont été distribuées par les Maisons pour Tous et les centres sociaux municipaux. Parmi eux, une centaine d’enfants en situation de handicap pourront également assister à la rencontre” a expliqué la Ville dans un communiqué ce mardi 12 octobre.

Les fonds récoltés à l’occasion de ce match seront reversés à l’Unicef ainsi qu’à la fondation Didier Drogba, qui favorise l’accès à l’éducation pour les jeunes en Côte d’Ivoire.