Orages : des dégâts considérables en Auvergne-Rhône-Alpes

Les dégâts sont importants en Auvergne-Rhône-Alpes au lendemain des violents orages qui ont éclaté jeudi soir dans une grande partie de la région. Lignes de trains coupées, foyers privés d’électricité, multiples interventions de pompiers, le Rhône, l’Ain et l’Isère n’ont pas été épargné par ces intempéries.

L'#orage qui est passé tout à l'heure sur la région lyonnaise, ici au dessus des Monts d'Or.

Je ne me suis pas trop attardé quand j'ai vu que du bois commençait à voler dans les rafales et que des arbres commençaient à tomber 😬 pic.twitter.com/yrwFmFdEXu — Sylvain (@sylvaingu) August 12, 2021

Le Beaujolais et l’Est lyonnais ont notamment été frappés par la foudre. Les dégâts sont également importants entre Villefranche-sur-Saône et Saint-Germain-Nuelles. 41 impacts de foudre ont été comptabilisés à Amplepuis dans le Rhône. Au total, 20 000 foyers ont été privés d’électricité et les pompiers sont intervenus au moins 170 fois dans le département.

De puissants #orages se sont formés sur l'est du Massif Central avec + de 12.000 éclairs en 2h. Ils progressent désormais vers la vallée du Rhône : #grêle et rafales de vent sont imminents sur l'ensemble du département du #Rhône #Lyon. Suivi temps réel : https://t.co/SbzIIAxfoD pic.twitter.com/xsH1Vpr5WN — Keraunos (@KeraunosObs) August 12, 2021

Plusieurs arbres sont également tombés sur les voies SNCF, rendant impossible les liaisons entre Lyon, Bourg-en-Bresse, Mâcon, Roanne ou encore Villefranche-sur-Saône pendant plusieurs heures.