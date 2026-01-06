Plan Grand Froid : les mineurs isolés des Chartreux laissent des places vides

Malgré l’activation du plan Grand Froid et l’ouverture de 220 places d’hébergement à Lyon, les gymnases réquisitionnés restent largement sous-occupés. Les mineurs isolés des Chartreux, pourtant au cœur des alertes, ne s’y rendent que partiellement, laissant des places vides et soulevant des interrogations sur l’efficacité du dispositif. Alors que les places sont réservées à des mineurs qui ne viennent pas, des protestations se font entendre, d'autres personnes à la rue étant privées d'un refuge pour la nuit.