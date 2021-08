Plus de 2000 personnes mobilisées contre le pass sanitaire ce samedi à Lyon

Au moins 2100 personnes se sont rassemblées ce samedi après-midi à Lyon à l’occasion du 7e week-end de mobilisation contre le pass sanitaire.



Deux cortèges distinctifs se sont respectivement élancés depuis l’hôpital Edouard Herriot (à l’appel des soignants) et la place Sathonay.



Selon Le Progrès, le second cortège non déclaré a été stoppé par un barrage de CRS dans l’après-midi au niveau de la préfecture. Après quelques provocations, les forces de l’ordre ont chargé et ont fait usage de gaz lacrymogènes. Même chose à proximité du pont Lafayette.