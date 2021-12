Plus de 2000 vols d’avion annulés ce lundi dans le monde à cause du Covid

Ce lundi 27 décembre a été marqué par un très grand nombre d’annulation de vols aériens en raison de la recrudescence de cas de Covid dans le monde. Ainsi ce sont plus de 2100 vols d’avion qui ont été annulés en raison du manque de personnel navigant ou de pilotes. Ces derniers étant souvent malades du Covid ou en quarantaine pour ralentir l’épidémie. Les pays les plus touchés par ces annulations sont les Etats-Unis, la Chine et l’Indonésie.

Pour rappel, ce sont plus de 8000 vols qui ont été annulés pour les mêmes raisons durant le week-end de Noël qui vient de se terminer.