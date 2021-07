Plus de 420 000 spectateurs pour le démarrage de “Kaamelott Premier Volet”

C’est un démarrage en trombe pour « Kaamelott : Premier Volet ». En à peine 24 heures, le film d’Alexandre Astier a dépassé les 400 000 entrées. 423 922 spectateurs se sont en effet réunis, lors des avants-premières ce mardi, et lors de sa première journée en salles ce mercredi. Des chiffres impressionnants, malgré le pass sanitaire imposé à l’entrée des cinémas. “C’est din-go”, a qualifié le réalisateur et acteur lyonnais. Il s’agit du meilleur démarrage pour un film français depuis février 2018, et la sortie de “La Ch’tite famille”. Le film de Dany Boon avait attiré 451 530 spectateurs (sans pandémie).

Le long-métrage dérivé de la série culte de M6 était attendu depuis presque 12 ans, date de diffusion de l’ultime saison. Reste maintenant à savoir si Kaamelott va s’installer dans la durée. Rappelons que de nombreuses guest-stars sont présentes dans le film : Christian Clavier, Alain Chabat, Antoine de Caunes, Géraldine Nakache ou encore Clovis Cornillac.