Pont de Fleurville : une manifestation pour une reprise des travaux au programme ce dimanche matin

Ils manifestent ce dimanche matin de 10h à 12h pour une reprise des travaux de construction du Pont de Fleurville. Ce dimanche le collectif Pont de Fleurville se mobilise et des rendez-vous sont fixés de part et d’autre de l’ouvrage, sur les communes de Montbellet et de Pont-de-Vaux.

Pour rappel, le pont, dont les travaux de renouvellement ont été stoppés par décision de justice, est fermé à toute circulation automobile depuis le 25 janvier pour une durée de dix semaines au plus, perturbant ainsi le quotidien des habitants et des commerçants des deux rives.

R.H