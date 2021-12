Près de Chalon : un écopont va être construit au-dessus de l’autoroute pour permettre le passage des animaux

Depuis le mois de septembre, la société APRR, gestionnaire de l’autoroute A6, a lancé les travaux afin de construire un écopont sur la commune de Boyer, destiné au passage des animaux au-dessus de l’autoroute, indique Le JSL.

Des études sur la biodiversité ont ciblé le site de Boyer afin d’y construire cet écopont, tandis que le Schéma régional de cohérence écologique (SRCE) a été validé par la préfecture, ce qui a permis le lancement des travaux au mois de septembre, pour une durée d’un an.

Cet écopont sera recouvert de terre avec des arbustes de chaque côté et couvert par des panneaux en bois, pour ne pas effrayer les animaux. Des essences locales permettront d’attirer les animaux et une petite mare sera créée à proximité, tandis que le passage des animaux sera permis par des andains de pierres et des branchages.

Problème, cet écopont n’est pas souhaité par le municipalité, qui craint une hausse des risques d’accident : « Nous sommes vent debout contre ce projet, déclare le maire de Boyer, Jean-Paul Bontemps. Il y a un réel risque pour la circulation sur la route départementale, ainsi que des dégâts probables sur les récoltes ».

Celle-ci met en cause le risque de rapprocher les animaux de l’autoroute et de la route départementale 906, située à proximité. La mairie a même écrit à la préfecture et aux élus du Département pour acter son opposition.