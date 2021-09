Près de Lyon : Kia condamné pour l’incendie d’un véhicule

Les faits son rapportés par Le Progrès. Le 22 septembre 2017 au petit matin, alors qu’il roule sur la départementale 70 à Belmont-d’Azergues, un homme domicilié au Val d’Oingt voit sa voiture s’embraser sous ses yeux. Alors qu’il conduit, des flammes jaillissent près de ses jambes et, en l’espace de dix minutes, l’ensemble du véhicule prend feu.

Fort heureusement pour lui, le conducteur a le temps de s’extirper de l’habitacle et échappe aux flammes après avoir emporté avec lui quelques affaires. La voiture, un SUV Kia Sportage presque neuf que l’individu louait depuis plus d’un an, est complètement détruite.

Pour connaître les raisons de cet incendie et obtenir réparation, après avoir obtenu le remboursement de son véhicule auprès de son assurance, la victime attaque le constructeur au civil, puis une expertise judiciaire, ordonnée en septembre 2018, démontre un défaut de construction qui a entraîné la rupture d’une durite turbo remplie d’essence et emmené cette dernière directement sur le moteur chaud, ce qui a provoqué l’embrasement.

Des conclusions qui ont mené, mardi 7 septembre, le tribunal judiciaire de Lyon à condamner Kia, en première instance, à verser 30 000 euros de préjudice moral au conducteur.