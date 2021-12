Présidentielle 2022 : Valérie Pécresse et Éric Ciotti se défieront au second tour du Congrès LR

113 038 militants des Républicains ont voté, mercredi dès 8 heures et ce jeudi jusqu’à 14 heures, à l’occasion du premier tour du Congrès LR, qui doit déterminer le nom du futur candidat du parti en vue des élections présidentielles de 2022.

Avec un taux de participation de 80,89 %, les résultats des votes de ce premier tour ont abouti à ce classement : Philippe Juvin a obtenu 3,13 % (3 532 voix), Xavier Bertrand 22,36 % (25 213 voix), Michel Barnier 23,93 % (26 970 voix), Valérie Pécresse 25 % (28 179 voix) et Éric Ciotti a recueilli 25,59 % (28 844 voix).

Le second tour, qui s’ouvrira dès vendredi matin, à 8 heures, devra donc départager les deux finalistes, Valérie Pécresse et Éric Ciotti. Le résultat du second tour, qui sera dévoilé samedi, livrera enfin le nom du candidat des Républicains à l’élection présidentielle de 2022.