À Bourgoin-Jallieu, le "Printemps de la santé" se tiendra demain matin à la clinique et au Centre de rééducation fonctionnelle Saint-Vincent-de-Paul. Cet événement gratuit proposera des rencontres avec des experts, des démonstrations interactives et des animations pour sensibiliser le public aux différents aspects de la santé. L'objectif est de rendre la médecine plus accessible et de présenter les spécialités des deux établissements.

