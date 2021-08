Quatre manifestants anti-pass sanitaire ont été condamnés ce mardi en comparution immédiate par le tribunal correctionnel de Lyon après les incidents samedi dans le centre-ville, 12 policiers avaient été blessés.

Les peines les plus lourdes ont été infligées à deux hommes de 23 et 32 ans. Ils ont écopé de deux mois de prison avec sursis et 105 heures de travail d’intérêt général.