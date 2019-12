Quelles perturbations pour ce jeudi ?

Nouvelle manifestation ce jeudi contre la réforme des retraites. Les syndicats prévoient de défiler à partir de 11h30 au départ de la gare des Brotteaux. Les écoles, les cantines mais aussi les crèches et les TCL sont impactés.

Un nouveau périmètre d’interdiction

Depuis plusieurs mois, des manifestations revendicatives ont lieu en presqu’île, afin de prévenir les dégradations et les violences. Le préfet du Rhône, a pris un arrêté interdisant tout défilé ou rassemblement revendicatif de 8h00 à 22h00 dans le périmètre suivant :

rue du Puits Gaillot,

place des Terreaux,

rue d’Algérie,

quai Saint-Vincent,

quai de la Pêcherie,

quai Saint Antoine,

quai des Célestins,

rue du Colonel Chambonnet,

rue de la Barre,

quai Jules Courmont

quai Jean Moulin (les quais Saint-Vincent, de la Pêcherie, Saint Antoine, des Célestins, Jules Courmont et Jean Moulin et la rue de la Barre sont exclus de ce périmètre). Les cortèges, défilés et rassemblements revendicatifs sont également interdits rue Victor Hugo.

Perturbations à la SNCF



La circulation ferroviaire sera toujours fortement perturbée sur l’ensemble du réseau ce jeudi avec 1 TER sur 4. Le plan de transport sera renforcé par la commande de 647 autocars.



Pour les TGV comptez :

– Paris Lyon : 11 allers/retours

– Lyon Marseille : 2 allers/retours

– Lyon Montpellier : 2 allers/retours



En cette période des fêtes, de nombreux clients souhaitent emprunter les TER longue distance notamment au départ de Paris. Pour vendredi, samedi et dimanche, tous les trains TER circulant sur la ligne Paris-Dijon-Lyon sont complets. Les ventes de billets sur ces trains ont été fermées. Les clients n’ayant pas de billet doivent reporter leur voyage