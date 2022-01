Rafael Nadal remporte son 21e tournoi du Grand Chelem face à Medvedev

Rafael Nadal est entré dans l’histoire du tennis ce dimanche après-midi ! En venant à bout en 5 sets (2-6, 6-7, 6-4, 6-4, 7-6) du Russe Daniil Medvedev, l’Espagnol vient tout juste de remporter son 21e titre du Grand Chelem avec ce nouveau tournoi de l’Open d’Australie à mettre à son actif. Il est ainsi devenu le tennisman le plus titré des tournois majeurs devant Roger Federer et Novak Djokovic, tous les deux à 20 titres du Grand Chelem chacun.

Pourtant malmené durant tout le début de la partie, le joueur originaire de Majorque a retourné la situation pour finalement s’imposer devant une enceinte totalement acquise à sa cause. Un surplus de talent, un mental de champion… il n’y a pas de doutes, Rafael Nadal fait bel et bien partie des plus grands !