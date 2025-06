Retour de la canicule ce week-end : jusqu’à 37°C attendus à Lyon et dans la région

Préparez-vous à affronter une nouvelle vague de chaleur. Dès ce samedi midi, le Rhône repassera en vigilance orange canicule, tout comme une grande partie de la région, notamment en Isère. Cette alerte est prévue pour durer jusqu’à mercredi.

Les températures grimperont rapidement, avec 35°C attendus dès dimanche à Lyon. Le pic de chaleur est prévu pour le début de semaine : lundi, mardi et mercredi, le thermomètre pourrait dépasser les 37°C par endroits.

Les autorités appellent à la vigilance, notamment pour les personnes vulnérables. Il est recommandé de boire régulièrement, d’éviter les efforts aux heures les plus chaudes et de s’assurer que les plus fragiles sont bien hydratés et au frais.

N.L