Rochetaillée-sur-Saône : une rue interdite à la circulation en raison d’un mur qui menace de s’effondrer

Une rue interdite à la circulation près de Lyon en raison d’un mur menaçant de s’effondrer.

Il s’agit du mur en pis d’une maison située à Rochetaillée-sur-Saône, déjà partiellement effondré.

Par mesure de sécurité, la décision a été prise ce samedi de fermer la rue Henri Bouchard à la circulation.

Automobilistes, piétons et cyclistes ne peuvent plus l’emprunter entre les numéros 207 et 229.

Une expertise est prévue pour ce lundi afin d'évaluer l’ampleur des dégâts et déterminer s’il est possible de consolider temporairement la façade.

R.H